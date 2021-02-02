Российский адмирал призвал «жестко» следить за кораблями США в Черном море

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Заходы американских военных кораблей в Черное море не запрещены, но Россия в таких случаях должна организовать строгий контроль за ними. Об этом сообщил начальник главного штаба ВМФ РФ, адмирал Виктор Кравченко во вторник, 2 февраля.

На данный момент в Черном море находятся эсминцы «Дональд Кук» и «Портер», которые зашли туда в конце января.

Виктор Кравченко пояснил, что правила позволяют этим кораблям находиться в Черном море определенное время и при соблюдении особых требований.

— Не стрелять же их. Ну зашли, пусть заходят. Просто наблюдать за ними, жестко следить, — сказал адмирал.

По его словам, следить за американскими военными должны «корабли непосредственного слежения». В ходе наблюдения им следует выяснить, занимаются ли эсминцы чем-то незаконным, а также изучить их тактику и постоянно предупреждать о недопустимости захода в российские территориальные воды. В случае необходимости российские военные могут вытеснить американские корабли из территориальных вод, передает слова Виктора Кравченко РИА Новости.

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