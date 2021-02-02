Ленинградская область снимет ограничения по коронавирусу с «зеленой зоны»

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Коронавирусные ограничения снимет Ленинградская область с «зеленой зоны» с 3 февраля. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко, сообщают «Невские новости».

Уточняется, что речь идет о Бокситогорском, Волховском, Лодейнопольском и Кингисеппском районах. Все они относились к «зеленой зоне» области.

Накануне на территории региона были зарегистрированы 216 новых случаев заражения COVID-19 за сутки. При этом вылечились 167 человек, пять скончались.

Постепенно регион начинает сворачивать койки, предназначенные для зараженных коронавирусной инфекцией.

О том, как не спутать аллергию с коронавирусом, директор научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал ФАН. По словам эксперта, гриппоподобный синдром имеет схожие симптомы с новой инфекцией: боль в горле, кашель, легкий насморк. При этом подобные симптомы могут проявиться у сезонной или круглогодичной аллергии.

— Это часто является ошибкой, в том числе в распознавании заболевания, — предупредил иммунолог.

Эксперт отметил, что не стоит самостоятельно ставить диагноз. Нужно обратиться к врачу. Помочь могут аллерголог-иммунолог, лор-врач, пульмонолог, терапевт и врач общей практики.

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