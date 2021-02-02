«Я жду тебя»: 44-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» призналась, что беременна

Фото: Аккаунт Виктории Райдос в Facebook

Победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос поделилась с подписчиками радостной новостью о том, что готовится стать матерью в третий раз. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала серию снимков с заметно изменившейся внешностью.

— Я жду тебя. Говорю тебе это и зажмуриваюсь от счастья и тревоги. Как делает это любая мать. Как делала уже не раз я сама. И каждый такой миг уникален, — обратилась Райдос к будущему ребенку в публикации.

Поклонники поздравили 44-летнюю Райдос с этим счастливым событием.

«Очень рада за вас. Пусть все пройдет налегке!»; «Какая прелесть»; «Какая вы красивая! Счастливая! Всего вам и малышу самого лучшего», — написали фолловеры в комментариях.

Напомним, у звезды мистического шоу уже есть сын Захар и дочь Варвара.

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