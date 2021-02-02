СМИ: Чемпионат мира по фигурному катанию проведут без зрителей
Международный союз конькобежцев (ISU) решил провести чемпионат мира по фигурному катанию без зрителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во вторник, 2 февраля.
Так, уточняется, что сроки проведения чемпионата сохраняются. Соревнования пройдут с 22 по 28 марта в Стокгольме. В прошлом году чемпионат мира был отменен из-за пандемии коронавируса.
— ISU намерен провести чемпионат мира без зрителей. Сейчас рассматривается этот вариант, — говорится в сообщении.
В декабре 2020 года ISU отменил проведение чемпионата Европы, который был запланирован на 25-31 января в Загребе.
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