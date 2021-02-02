СМИ: Чемпионат мира по фигурному катанию проведут без зрителей

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Международный союз конькобежцев (ISU) решил провести чемпионат мира по фигурному катанию без зрителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во вторник, 2 февраля.

Так, уточняется, что сроки проведения чемпионата сохраняются. Соревнования пройдут с 22 по 28 марта в Стокгольме. В прошлом году чемпионат мира был отменен из-за пандемии коронавируса.

— ISU намерен провести чемпионат мира без зрителей. Сейчас рассматривается этот вариант, — говорится в сообщении.

В декабре 2020 года ISU отменил проведение чемпионата Европы, который был запланирован на 25-31 января в Загребе.

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