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Специалист Центра Гамалеи допустил новую волну COVID-19 в России с потеплением
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Специалист Центра Гамалеи допустил новую волну COVID-19 в России с потеплением

Кирилл Николаев

Общество

Новая волна распространения коронавирусной инфекции возможна в России с потеплением. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала «Россия-24».

— Это волна, связанная с потеплением, — отметил Лисицын.

По его словам, остановить ее может только масштабная вакцинация.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что Россия подходит к рубежу, после которого в крупных городах будет наблюдаться только снижение заболеваемости коронавирусом.

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