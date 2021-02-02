Специалист Центра Гамалеи допустил новую волну COVID-19 в России с потеплением
Новая волна распространения коронавирусной инфекции возможна в России с потеплением. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын в эфире телеканала «Россия-24».
— Это волна, связанная с потеплением, — отметил Лисицын.
По его словам, остановить ее может только масштабная вакцинация.
Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что Россия подходит к рубежу, после которого в крупных городах будет наблюдаться только снижение заболеваемости коронавирусом.
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