Мурашко отметил эффективность результатов исследования вакцины «Спутник V»

Фото: пресс-служба Совфеда

Промежуточные результаты исследования вакцины против коронавируса «Спутник V» демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность. Об этом во вторник, 2 февраля, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, жители России могут бесплатно сделать прививку от COVID-19 одним из лучших препаратов «Спутник V», разработанным НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава страны.

— Промежуточные результаты пострегистрационного клинического исследования демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность, — цитирует Мурашко РИА Новости.

Помимо этого, он добавил, что публикация результатов исследования в одном из ведущих медицинских журналов свидетельствует о глобальном интересе к российской вакцине «Спутник V».

Ранее сообщалось, что журнал Lancet опубликовал итоги третьей фазы исследований вакцины «Спутник V».

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