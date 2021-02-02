Скорость изменчивости штамма коронавируса изучили российские ученые

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Генетическое разнообразие вирусов COVID-19 на территории России изучили сотрудники Научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева. Выяснилось, что существует свыше полутора тысяч коронавирусных геномов. Об этом сообщает ФАН.

Для исследования в 56 регионах нашей страны был проведен генетический надзор.

— Среди вирусов, выявленных в Российской Федерации, в настоящее время не обнаружено вариантных штаммов из Великобритании, случай в декабре является скорее исключением, — пояснили вирусологи.

Они также добавили, что на территории нашей страны «не гуляют» штаммы из США, ЮАР и Бразилии. При этом мониторинг ведется на постоянной основе. Отмечается, что в России доминирует штамм, возникший в конце февраля 2020 года. Этот геном получил линию B.1.1. Он также встречается по всему миру.

— В России эта генетическая линия имеет 77 дочерних, большинство из которых являются единичными вирусами, не получившими широкого географического распространения, — добавили ученые.

Также вирусологи пришли к выводу, что российские штаммы имеют невысокую изменчивость.

Тем временем директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач Георгий Викулов рассказал Nation News, как проявляются побочные эффекты после вакцинации от коронавирусной инфекции. По его словам, некоторые из них находятся в норме вакцинального процесса, а другие относятся к поствакцинальным осложнениям.

— Последние встречаются достаточно редко. Они приводят к развитию тяжелого состояния, например, анафилактического шока, появления абсцесса, нагноения места вакцины — редкость. Например, анафилактический шок встречается с частотой один на несколько сотен тысяч. Другие — еще реже, — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что считающиеся нормой побочные эффекты не угрожают здоровью человека.

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