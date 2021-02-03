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Линию до «Физтеха» сдадут в 2023 году
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Линию до «Физтеха» сдадут в 2023 году

Василиса Чернявская 

Город

Продление Люблинско-Дмитровской линии до станции «Физтех» будет выполнено в подземном исполнении. Об этом в среду, 3 февраля, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Продление этой ветки очень важно для всего развития метро в городе, — отметил он. — Мы начинали от «Марьиной Рощи», возводя станции глубокого заложения.

После «Селигерской» сейчас возводятся еще три станции. Ветка дойдет до «Физтеха».

— Сложности есть при проходке тоннелей под Московской кольцевой автодорогой, при перекладке коммуникаций, а также при пересечении железнодорожных путей, — продолжил глава столичного Стройкомплекса.

Работу обещают завершить в 2023 году. Для пассажиров откроются тогда сразу три станции — «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Физтех».

Продление линии за границы Москвы на севере пока не рассматривается.

— Однако мы оставляем техническую возможность продлить ветку дальше, если такие планы появятся, — отметил он.

Другая ветка — Калининско-Солнцевская — также будет продлена. Ветку дотянут до аэропорта Внуково.

— Сейчас идет вынос инженерных коммуникаций, возводим ограждающие конструкции. Общая готовность оценивается в 10–15 процентов, — рассказал Андрей Бочкарев.

Самой большой сложностью он назвал интеграцию станции городской подземки с инфраструктурой аэропорта.

— Новые станции заработают в 2023 году, — отметил он.

Также заммэра сообщил, что в этом году будет реконструировано электродепо «Сокол». Его откроют текущей весной. В ближайшие недели начнется возведение депо «Аминьевская». Еще несколько домов для поездов построят для обслуживания составов Большой кольцевой линии и ветки, которая протянется в Новую Москву.

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МетростроительствоАндрей Бочкарев
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