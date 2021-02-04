Медики рассказали, кто подвержен наибольшему риску смерти от COVID-19

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Риск умереть от коронавируса наиболее высок у страдающих онкологией. Об этом сообщается в докладе, который опубликовало Польское общество эпидемиологов и врачей-инфекционистов.

Автор доклада, глава общества Роберт Флисяк проанализировал несколько тысяч летальных случаев, связанных с COVID-19. Он изучил зависимость риска смерти от возраста пациентов, от сопутствующих заболеваний и состояния, в котором они находились при госпитализации.

Ученый установил, что наибольшая доля смертельных случаев — 25,6 процента — зарегистрирована у онкологических больных. Потом идут пациенты, которые перенесли инсульт, — 24,3 процента. Среди других сопутствующих болезней, которые чаще всего встречались у умерших с коронавирусом, были хроническая обструктивная болезнь легких (22,5 процента), ишемическая болезнь сердца (18,8 процента) и другие сердечно-сосудистые заболевания (15,8 процента).

Также врачи подтвердили прямую зависимость смертности у пациентов с COVID-19 от их возраста. Для больных старше 80 лет этот показатель составляет свыше 22,6 процента, для пациентов от 70 до 80 лет — более 15 процентов, для людей от 60 до 70 лет он почти в два раза меньше, передает РИА Новости.

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