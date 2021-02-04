Российский ученый назвал три причины невосприимчивости к коронавирусу

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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский назвал три причины невосприимчивости некоторых людей к COVID-19. Он сообщил, что они могут не заболевать, потому что уже переболели другим коронавирусом, недавно перенесли вирусную инфекцию или имеют местный иммунитет.

Специалист напомнил, что антитела являются маркером, который показывает, что организм сталкивался с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчива к некоторым заболеваниям, например, к ВИЧ. А в случае с COVID-19 таких людей намного больше.

Вознесенский отметил, что однозначные выводы о причине невосприимчивости делать еще рано, этот вопрос находится на этапе научной дискуссии. Но ученые наметили несколько версий. Одна из них — это перенесенное заболевание, вызванное другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета.

Другая версия заключается в том, что вирусная инфекция находится в анамнезе, вследствие чего у человека поднимается уровень интерферонов. Если защитных белков выработалось большое количество, то восприимчивость к вирусным инфекциям уменьшается. Третья версия говорит о возможном существовании иммунных комплексов, препятствующих проникновению вируса в организм, передает РИА Новости.

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