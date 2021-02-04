Дептранс: Движение от «Планерной» до «Октябрьского поля» планируют восстановить к 07:30

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Движение вагонов столичного метро от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии планируют восстановить к 07:30. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Оперативные службы метро продолжают работу для возобновления движения на ТКЛ. Ориентировочное время восстановления — 07:30, — говорится в сообщении.

Напомним, движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро было остановлено ранним утром 4 февраля из-за необходимости проверки инфраструктуры. Ранее сообщалось, что восстановить движение планируется к 07:00.

На данный момент рядом с закрытым участком метро курсируют 160 компенсационных автобусов.

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