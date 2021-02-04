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Названа предварительная причина остановки поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Названа предварительная причина остановки поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии

Ксения Монахова

Транспорт

В столичном метро назвали предварительную причину ограничения движения от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле» на участке Таганско-Краснопресненской линии подземки. Об этом в четверг, 4 февраля, рассказали в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Предварительная причина произошедшего: несоблюдение подрядчиком — ООО «Элером» правил проведения работ в тоннеле, — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания будет оштрафована и отстранена от работ до окончательного выяснения причин.

Напомним, движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро было остановлено ранним утром 4 февраля из-за необходимости проверки инфраструктуры. Ранее сообщалось, что восстановить движение планируется к 07:30. Рядом с закрытым участком метро курсировали 160 компенсационных автобусов

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