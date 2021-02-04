Движение на участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро восстановили

Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Движение на участке «Планерная» — «Октябрьское поле» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро восстановили. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что все станции на участке от «Планерной» до «Октябрьского поля» открыли для входа и выхода.

— Приносим извинения за временные неудобства, — говорится в сообщении.

Напомним, движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро было остановлено ранним утром 4 февраля из-за необходимости проверки инфраструктуры. Рядом с закрытым участком метро курсировали 160 компенсационных автобусов.

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