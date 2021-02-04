Курс доллара вырос до 76,02 рубля на открытии торгов Мосбиржи

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара вырос на 0,12 процента на открытии торгов Московской биржи и составил 76,02 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи в четверг, 4 февраля.

В свою очередь курс евро уменьшился на 0,06 процента. Стоимость европейской валюты составила 91,29 рубля. Индекс Мосбиржи и индекс РТС на открытии торгов растут на 0,38 процента.

Ранее аналитик финансовой группы Дмитрий Голубовский прокомментировал ситуацию с резким взлетом курса биткоина.

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