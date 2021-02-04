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Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5324 пациента за сутки
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5324 пациента за сутки

Ксения Монахова

Город

Еще 5324 пациента вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Об этом в четверг, 4 февраля, в Telegram-канале сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19 в Москве.

Отмечается, что за сутки в Москве подтверждено 2095 новых случаев заражения, госпитализировано 908 человек, скончалось 67 пациентов.

— Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, — говорится в сообщении.

Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5324 пациента за суткиФото: Оперштаб

Уточняется, что за весь период пандемии в Москве заболели 937 450 человек. Общее число людей, вылечившихся от коронавируса, увеличилось до 835 168, скончался 13 701 пациент.

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