«Вопрос в объеме»: Пушков допустил новые санкции со стороны США и Евросоюза

Фото: Пресс-служба Совфеда

Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против России. Такое мнение выразил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ходе своего онлайн-брифинга в среду, 4 февраля.

— Я считаю, что может быть новый раунд санкций, но они будут носить ограниченный характер и не затронут крупные проекты (типа «Северный поток — 2» — прим. «ВМ»), — сказал сенатор.

По его словам, ограничения может наложить и Европейский союз, однако подобные маневры по отношению к Москве вполне ожидаемы. Пушков отметил, что главное — объем санкций. Вероятнее всего, очередные ограничительные меры будут в большей степени носить риторический характер, не практический, добавил член СФ.

Ранее стало известно, что американские сенаторы внесли в Конгресс США законопроект о введении санкций против РФ по делу блогера Алексея Навального. Администрации Соединенных Штатов предложили определить, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического оружия.

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