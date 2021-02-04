Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Вопрос в объеме»: Пушков допустил новые санкции со стороны США и Евросоюза
Фото: Пресс-служба Совфеда

«Вопрос в объеме»: Пушков допустил новые санкции со стороны США и Евросоюза

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против России. Такое мнение выразил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в ходе своего онлайн-брифинга в среду, 4 февраля.

— Я считаю, что может быть новый раунд санкций, но они будут носить ограниченный характер и не затронут крупные проекты (типа «Северный поток — 2» — прим. «ВМ»), — сказал сенатор.

По его словам, ограничения может наложить и Европейский союз, однако подобные маневры по отношению к Москве вполне ожидаемы. Пушков отметил, что главное — объем санкций. Вероятнее всего, очередные ограничительные меры будут в большей степени носить риторический характер, не практический, добавил член СФ.

Ранее стало известно, что американские сенаторы внесли в Конгресс США законопроект о введении санкций против РФ по делу блогера Алексея Навального. Администрации Соединенных Штатов предложили определить, нарушала ли Россия международные нормы по применению биологического оружия.

Читайте также: Пушков пообещал «чувствительные» штрафы для соцсетей за нарушение законов РФ

санкцииАлексей ПушковСША
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Все мнения
О проекте