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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за снега и гололедицы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за снега и гололедицы

Анастасия Колоскова

Город

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра в четверг, 4 февраля.

— Снег, местами сильный, период предупреждения: с 16:00 4 февраля до 09:00 5 февраля. Гололедица, период предупреждения: до 12:00 6 февраля, — уточняется в сообщении.

Ранее о непогоде предупредило жителей столицы МЧС.

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Гидрометцентрпредупреждение синоптиков«Желтый» уровень опасности
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