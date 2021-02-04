«У меня сейчас доктор»: актриса Нина Ургант рассказала о своем самочувствии

Фото: Белорусский вокзал, Мосфильм, 1970

Советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант рассказала о своем здоровье. По ее словам, она практически обездвижена и за ней ухаживает сиделка.

— Очень плохо себя чувствую, ходить не могу, у меня сейчас доктор, — цитирует актрису ФАН.

В ноябре 2020 года в Сети появилась информация о том, что состояние 91-летней Нины Ургант ухудшилось за последнее время. Ее сын Андрей периодически навещает ее и присматривает за ней.

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