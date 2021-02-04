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Глава МОК направил первые приглашения на Олимпийские игры-2022 в Пекине
Фото: официальный сайт Международного олимпийского комитета

Глава МОК направил первые приглашения на Олимпийские игры-2022 в Пекине

Виктория Родимкина

Спорт

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах официально пригласил комитеты восьми стран и их спортсменов принять участие в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Помимо национального олимпийского комитета Китая, приглашения получили Греция, Япония, Франция, Италия, Соединенные Штаты Америки, а также Австрия и Нигерия, которые отправили на прошлую зимнюю Олимпиаду самые многочисленные делегации из Океании и Африки соответственно, передает РИА Новости.

Проведение зимних Олимпийских Игр в Пекине запланировано на 4-20 февраля 2022 года.

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