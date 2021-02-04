Решетников заявил, что экономика России перешла к активному восстановлению

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Экономика России вступила в полосу активного восстановления, бизнес начал ориентироваться на развитие, а не на преодоление сложного периода. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в четверг, 4 февраля.

— Экономика вступила в полосу активного восстановления. Даже эта приостановка в ноябре-декабре, эпидемиологическая ситуация все-таки заставила нас всех — и бизнес, и власти — понервничать. Но мы видим, что это все преодолевается, — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что по мере вакцинации от коронавируса, по мере того, как формируется групповой иммунитет, можно сказать об улучшении ситуации с экономикой в стране. Бизнес перешел к развитию, а не сосредоточен на том, чтобы пережить сложные времена пандемии.

По словам Максима Решетникова, при оценке процессов восстановления экономики следует основываться на базовых индикаторах — налогах, востребованности кредитования, обороте контрольно-кассовой техники.

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