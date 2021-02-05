В Совфеде назвали главные причины утечки персональных данных россиян

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Большинство случаев утечки персональных данных граждан России происходит из-за внутренних нарушений или неправомерных действий сотрудников организаций. Об этом в четверг, 4 февраля, заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

В период с января по сентябрь 2020 года в России было зафиксировано 96,5 миллиона случаев утечки персональных данных и платежной информации, рассказала сенатор со ссылкой на данные российской компании InfoWatch, которая провела исследование информационной безопасности в корпоративном секторе.

При этом в подавляющем большинстве случаев причина утечки кроется не во внешних воздействиях и взломах, а в нарушениях внутри российских компаний, подчеркнула Рукавишникова.

Для повышения информационной безопасности в государственных учреждениях необходимо разработать общие требования к информационным системам, отметила сенатор.

— Неоднократно говорилось о необходимости унифицировать и выработать стандартные требования к информационным системам, которые используются в госсекторе, — цитирует Рукавишникову РИА Новости.

Ранее в Роскачестве рассказали, кому стоит бояться утечки личных данных.

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