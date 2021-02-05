Три незаконные постройки демонтировали на востоке Москвы
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа трех металлических строений, незаконно возведенных в Восточном административном округе столицы.
Самострой общей площадью 220 квадратных метров обнаружили по адресу Иркутская улица, владение 17. Комплекс самовольных построек располагался в промышленной зоне недалеко от сооружений тепловых электростанций.
Разрешительная документация на строительство и размещение объектов отсутствовала, строения не состояли на государственном кадастровом и техническом учете. Земельный участок под ними земельно-правовыми отношениями не был обременен.
Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, металлические полуразрушенные бытовки были хаотично воздвигнуты в два этажа и представляли потенциальную угрозу. В настоящее время опасные объекты самовольного строительства демонтированы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее стало известно, что Госинспекция добилась демонтажа складов, нелегально возведенных в Замоскворецком районе.
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