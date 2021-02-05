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Три незаконные постройки демонтировали на востоке Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Три незаконные постройки демонтировали на востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Иркутская улица, вл17А Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа трех металлических строений, незаконно возведенных в Восточном административном округе столицы.

Самострой общей площадью 220 квадратных метров обнаружили по адресу Иркутская улица, владение 17. Комплекс самовольных построек располагался в промышленной зоне недалеко от сооружений тепловых электростанций.

Разрешительная документация на строительство и размещение объектов отсутствовала, строения не состояли на государственном кадастровом и техническом учете. Земельный участок под ними земельно-правовыми отношениями не был обременен.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, металлические полуразрушенные бытовки были хаотично воздвигнуты в два этажа и представляли потенциальную угрозу. В настоящее время опасные объекты самовольного строительства демонтированы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что Госинспекция добилась демонтажа складов, нелегально возведенных в Замоскворецком районе.

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