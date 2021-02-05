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Еще 16 688 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Еще 16 688 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Анастасия Волоснова

Общество

В России выявили еще 16 688 новых случаев коронавируса за минувшие сутки. Среди новых пациентов 11 процентов не имели клинических проявлений болезни. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в Telegram-канале.

За последние 24 часа в стране от коронавируса скончались 527 человек, вылечились 23 582 пациента.

Еще 16 688 новых случаев COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Отмечается, что новые случаи COVID-19 были зафиксированы в 85 регионах России. Больше всего выявленных случаев в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Еще 16 688 новых случаев COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Всего с начала пандемии в России выявили 3 934 606 случаев заболевания. В стране зафиксировано 75 732 летальных исхода и 3 413 495 вылечившихся человек.

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