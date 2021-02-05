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Ученый оценил проект Маска по перевозке пассажиров на ракете
Фото: youtube.com

Ученый оценил проект Маска по перевозке пассажиров на ракете

Анастасия Чанцева

Наука

Гендиректор Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова Михаил Гордин заявил, что проект американского бизнесмена Илона Маска по скоростной перевозке людей между континентами реализовать на деле будет весьма сложно.

— Фантазия хорошая. Молодец, продает ее умело. Но эта технология сложнее, дороже и рискованнее, чем сверхзвуковой самолет. Кто знает, может, такая возможность и появится. Но зачем? Кто станет целевой аудиторией? — отметил Гордин.

Напомним, Илон Маск предложил перевозить людей между континентами на баллистических ракетах. Он отметил, что такой вид транспортировки в будущем сможет легко конкурировать со сверхзвуковыми самолетами.

Во время презентации ракеты Big Falcon Rocket Маск заявил, что в пассажирских перелетах он задействует именно эту ракету. По его словам, Big Flacon сможет доставлять людей в любую точку Земли за 30 минут, передает РИА Новости.

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