Ученый оценил проект Маска по перевозке пассажиров на ракете

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Гендиректор Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова Михаил Гордин заявил, что проект американского бизнесмена Илона Маска по скоростной перевозке людей между континентами реализовать на деле будет весьма сложно.

— Фантазия хорошая. Молодец, продает ее умело. Но эта технология сложнее, дороже и рискованнее, чем сверхзвуковой самолет. Кто знает, может, такая возможность и появится. Но зачем? Кто станет целевой аудиторией? — отметил Гордин.

Напомним, Илон Маск предложил перевозить людей между континентами на баллистических ракетах. Он отметил, что такой вид транспортировки в будущем сможет легко конкурировать со сверхзвуковыми самолетами.

Во время презентации ракеты Big Falcon Rocket Маск заявил, что в пассажирских перелетах он задействует именно эту ракету. По его словам, Big Flacon сможет доставлять людей в любую точку Земли за 30 минут, передает РИА Новости.

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