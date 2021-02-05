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Более 9,5 тысячи единиц техники ликвидирует последствия снегопада в Москве
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Более 9,5 тысячи единиц техники ликвидирует последствия снегопада в Москве

Ксения Монахова

Город

Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве. Об этом в пятницу, 5 февраля, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, за минувшие сутки в городе выпало семь сантиметров снега. На данный момент в столице проводится уборка дорог, тротуаров и дворовых территорий. Он отметил, что собранный снег отвозят на снегосплавные пункты для утилизации. В уборке задействовано более 9,5 тысячи единиц техники и 65 тысяч дорожных рабочих и дворников.

Петр Бирюков добавил, что в столице круглые сутки работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов. За 24 часа на них было утилизировано 107 тысяч кубометров снега, а всего с начала зимы — более шести миллионов кубометров.

— После получения предупреждения о непогоде коммунальные службы с помощью специализированной техники провели сплошную противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, — подчеркнул Петр Бирюков.

Он добавил, что на опасных участках, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО, было организовано дежурство тягачей.

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