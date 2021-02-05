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Группа «Чайф» выпустила недостающую часть альбома «Оранжевое настроение»
Фото: YouTube/Авторадио

Группа «Чайф» выпустила недостающую часть альбома «Оранжевое настроение»

Елена Фролова

Музыка

Группа «Чайф» представила третью часть альбома «Оранжевое настроение». Об этом сообщает НСН.

В новую часть альбома вошли четыре новые песни. Отмечается, что ранее третья часть альбома в свет не выходила, хотя поклонники группы уже знакомы с первым, вторым, четвертым и пятым выпусками «Оранжевого настроения». Они выпускаются уже почти 30 лет — с 1993 года.

Теперь же музыканты представили недостающую в этом ряду версию. Она доступна любителям кантри-рока, блюз-рока, рок-н-ролла, регги и фолк-рока в цифровом формате.

Идея заполнить этот пробел пришла участникам группы «Чайф» во время карантина. Запись альбома началась еще летом. Презентация нового «Оранжевого настроения» состоялась 5 февраля.

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