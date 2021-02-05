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Супермаркет на северо-востоке Москвы опечатали за нарушения коронавирусных мер
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Супермаркет на северо-востоке Москвы опечатали за нарушения коронавирусных мер

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Череповецкая улица, 18 Карта всех событий

Столичный Роспотребнадзор опечатал супермаркет «Перекресток» на северо-востоке Москвы за несоблюдение мер эпидемиологической безопасности. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверку провели в связи с регистрацией группового очага коронавируса среди сотрудников магазина. Специалисты выявили факты нарушения требований санитарного законодательства и невыполнения мероприятий, которые направлены на предупреждение распространения СOVID-19. Магазин находится по адресу улица Череповецкая, дом 18.

Несмотря на регистрацию среди сотрудников магазина случаев новой коронавирусной инфекции, руководство магазина не приняло меры социального разобщения, включая временное прекращение работы предприятия. Кроме того, не приняты меры по своевременному выявлению и отстранению от работы заболевших.

Стало известно, что в супермаркете не проводился контроль за соблюдением правил личной гигиены работников: отсутствовали мыло для рук, одноразовые полотенца, кран в раковине для мытья рук был в нерабочем состоянии.

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