Минфин рассказал, куда направят взысканные с «Норникеля» средства

Фото: vk.com/nornickel_official

Сумма взыскания, которую дочерняя компания «Норникеля» заплатит в федеральный бюджет, будет направлена на целевые программы в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Об этом в пятницу, 5 февраля, рассказали в пресс-службе Министерства финансов России.

Отмечается, что часть взысканных с компании средств поступит в федеральный бюджет по соответствующему коду бюджетной классификации. Затем средства направят в резервный фонд правительства, а после — на целевые программы Минприроды, сообщает РИА Новости.

Ранее суд частично удовлетворил иск Росприроднадзора к дочерней компании «Норникеля» — АО «НТЭК». Организации выписали штраф в размере 146 миллиардов 177 миллионов рублей.

Крупная утечка топлива на ТЭЦ в Норильске: хронология событий

29 мая на территории ТЭЦ-3 произошел пожар, площадь которого составила 350 «квадратов». Причиной ЧП стал автомобиль, врезавшийся в хранилище с дизельным топливом. Возгорание не повлияло на работу ТЭЦ-3, и в результате происшествия никто не пострадал, однако вскоре стало известно, что из-за аварии произошла разгерметизация, а горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть.

Позднее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в грунты и водные объекты в результате происшествия попало около 21 тысячи тонн нефтепродуктов: примерно шесть тысяч тонн — в грунт, 15 тысяч — в водные объекты. По данному факту было заведено три уголовных дела. Позднее краевой суд Красноярского края арестовал начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеслава Старостина до 31 июля в рамках уголовного дела по статье «Халатность». Мужчина был задержан за день до этого по подозрению в несвоевременном уведомлении о ЧП.

8 июня в Минэкологии Красноярского края сообщили, что эксперты зафиксировали многократное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов в воде за пределами боновых заграждений, которые были установлены в целях остановки распространения нефти по водной системе Таймыра. По уточненным данным, за бонами на реке Амбарной концентрация нефтепродуктов в воде была в пределах от 80 до 116 ПДК.

4 августа компания «Норникель» представила в Общественной палате РФ разработанный комиссией при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ черновик плана ликвидации ЧП с разливом топлива в Норильске.

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