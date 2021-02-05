Минздрав Испании запретил использование вакцины AstraZeneca для лиц старше 55 лет

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Минздрав Испании разрешил использование вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, только для людей в возрасте от 18 до 55 лет. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе испанского ведомства.

Уточняется, что первые дозы вакцины граждане Испании получат в выходные. Первыми прививки сделают врачи и медико-социальные работники, которые не находятся на передовой в борьбе с пандемией коронавируса, передает ТАСС.

Напомним, масштабная вакцинация началась в Испании 27 декабря 2020 года. До настоящего момента в стране использовали вакцины, разработанные компаний Pfizer и BioNTech, а также компанией Moderna.

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