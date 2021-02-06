Минэкономразвития объяснило ускорение инфляции в январе

Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Ускорение годовой инфляции в России в январе 2021 года объясняется эффектом низкой базы начала 2020 года. С таким разъяснением в пятницу, 5 февраля, выступило Министерство экономического развития РФ.

Как пояснила директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Екатерина Власова, свою роль сыграл также продолжающийся рост цен на мировых рынках продовольствия — значения выросли до максимальных с 2014 года показателей.

Вырос вклад в инфляцию непродовольственных товаров (в том числе из-за подорожания бензина), при том что ряд социально значимых продуктов — сахар, куриные яйца — напротив, подешевели, заявила Власова. Кроме того, благодаря принятым мерам правительства были стабилизированы цены на подсолнечное масло.

Что касается подорожания овощей в январе, это соответствует сезонному тренду, отметила представитель Минэкономразвития. Однако Власова признала, что по ряду позиций темпы удорожания превышают уровни прошлых лет. Это, в частности, касается помидоров и картофеля из-за сокращения урожая.

— Одним из выходов из данной ситуации видим в проработке дополнительных экономических стимулов, которая находится на контроле у отраслевых ведомств, — цитирует Власову ТАСС.

Ранее Росстат опубликовал данные, которые свидетельствуют, что инфляция в Российской Федерации в январе 2021 года ускорилась до 5,19 процента в годовом выражении после 4,9 процента в декабре 2020 года.

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