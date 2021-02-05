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Росстат: Годовая инфляция в РФ в январе ускорилась до 5,2 процента
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Росстат: Годовая инфляция в РФ в январе ускорилась до 5,2 процента

Кирилл Николаев

Экономика

Инфляция в Российской Федерации в январе 2021 года ускорилась до 5,19 процента в годовом выражении после 4,9 процента в декабре 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Отмечается, что продовольственные товары в январе подорожали на 1,01 процента по сравнению с декабрем 2020 года, а непродовольственные — на 0,53 процента. Стоимость услуг увеличилась на 0,38 процента.

Рост потребительских цен на 0,8 процента и более зафиксирован в 22 субъектах страны. Снижение потребительских цен выявлено в Амурской области — на 0,1 процента. В Москве цены за январь выросли на 0,9 процента, а в Санкт-Петербурге — на 0,7 процента.

Ранее в Министерстве экономического развития Российской Федерации заявили, что пик инфляции в стране еще не пройден. Снижение потребительских цен начнется во втором квартале 2021 года.

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