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Прибывающих в Россию на поезде обязали предоставлять справку об отсутствии COVID-19
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Прибывающих в Россию на поезде обязали предоставлять справку об отсутствии COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Граждане, прибывающие в Россию из-за границы железнодорожным транспортом, должны предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в рекомендациях Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении. Документ в субботу, 6 февраля, публикует Роспотребнадзор.

В соответствии с документом, справка об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР должна быть выдана не позднее чем за три дня до даты пересечения государственной границы государства-члена ЕАЭС.

Требование не распространяется на детей в возрасте до пяти лет (при наличии справки у сопровождающих их лиц), членов правительственных делегаций государства-члена ЕАЭС при возвращении в страну гражданства, членов локомотивных бригад и лиц, связанных с перевозочной деятельностью на железнодорожном транспорте.

Помимо этого на вокзалах рекомендуется организовать отдельные «коридоры» для прибывающих и убывающих пассажиров, чтобы избежать перекрещивания потоков, либо вход в отдельный терминал прибытия.

В качестве дополнительных мер профилактики рекомендуется проводить температурный контроль, обеспечить сотрудников железной дороги средствами индивидуальной защиты, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать социальную дистанцию, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора рассказали, что вернувшимся из-за границы москвичам выписали штрафы на 10 миллионов рублей в связи с отсутствием тестов на коронавирус. Штрафы за невыполнение подобной антиковидной меры получили 817 москвичей.

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