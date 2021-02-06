Глава МИД Германии заявил о стремлении к «разумным отношениям» с Россией

Фото: twitter.com/HeikoMaas

Германия желает хороших или, по меньшей мере, разумных отношений с Россией. С таким заявлением выступил в субботу, 6 февраля, министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

При этом Маас отметил, что Германия «очень подробно» обсудит с европейскими партнерами решение российской стороны о высылке нескольких немецких дипломатов. Напомним, МИД РФ объявил персонами нон грата дипломатов из Швеции, Польши и Германии из-за участия в несогласованных акциях 23 января.

Немецкий дипломат подчеркнул, что Германия не желает, чтобы «нить разговора с Россией оборвалась», однако отметил, что Москва «сама выбирает, какие отношения она хочет иметь с остальной Европой», сообщает РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал к диалогу с Россией ради мировой стабильности, а также выразил намерение добиться созыва саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания).

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