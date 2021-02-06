Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Платформу станции «Каширская» в сторону центра закроют до конца лета
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Платформу станции «Каширская» в сторону центра закроют до конца лета

Ростислав Зубков

Транспорт
Россия, Москва, метро Каширская Карта всех событий

С 9 февраля поезда столичного метрополитена, следующие в центр, будут без остановок проезжать платформу станции «Каширская» Замоскворецкой линии. Об этом предупредил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Мы включаем станцию в состав БКЛ, для этого нужно будет закрыть платформу в сторону станции «Коломенская» — поезда будут проезжать ее («Каширскую» — прим. «ВМ») без остановки, — заявили в ведомстве.

В дептрансе уточнили, что ограничение будет действительно до 31 августа 2021 года. Вместе с тем на станции по-прежнему будут работать выходы 3 и 4. Выходы 1 и 2 закроют.

Ожидается, что после запуска Большой кольцевой линии пересадка на «Каширской» разгрузится на 12 процентов, а перегон «Каширская» — «Коломенская» — на восемь, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Читайте также: Большое кольцо московского метро планируют запустить в 2022 году

МетропоездМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте