За сутки в России выявили 16 627 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России коронавирус обнаружили у 16 627 человек. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Оперштаб также уточняет, что за последние 24 часа от COVID-19 умерло 497 человек. Еще 22 381 пациент — вылечился и был выписан из больницы.
Лидерами по суточному приросту новых случаев ковида оказались Москва (2214), Петербург (1248) и Подмосковье (955).
Всего с начала пандемии в РФ выявили 3 951 233 случая коронавируса. При этом 3 436 326 человек переболели и выздоровели, 76 229 — скончались.
Ранее ВОЗ заявила о снижении темпов распространения COVID-19.
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