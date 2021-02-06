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ВОЗ заявила о снижении темпов распространения COVID-19
Фото: twitter.com/mfame_guru

ВОЗ заявила о снижении темпов распространения COVID-19

Ростислав Зубков

В мире

В мире наблюдается снижение темпов распространения коронавируса нового типа. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкховен.

— Это хороший момент, чтобы подчеркнуть тот факт, что мы наблюдаем снижение числа инцидентов (случаев ковида — прим. «ВМ») в ряде стран, — сказала она на брифинге.

По мнению специалиста, улучшить обстановку получилось за счет мер, прерывающих цепочки передачи COVID-19. Еще один «невероятно мощный инструмент» борьбы с вирусом — вакцинация, считает Керкховен.

Эксперт ВОЗ призвала не расслабляться и продолжить соблюдать меры противодействия пандемии, пишет РИА Новости.

Ранее ВОЗ сообщила, что число привившихся от коронавируса в мире превысило количество заболевших.

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