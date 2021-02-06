«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столичном регионе будет действовать «оранжевый» (предпоследний) уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По его данным, режим введут с 20:00 7 февраля по 20:00 9 февраля. В это время в Москве и Подмосковье ожидаются аномальные холода.

Синоптики ожидают, что самый трескучий мороз придется на ночь вторника, 9 февраля. В столице будет около 27 градусов ниже нуля, по области — до минус 30.

«Оранжевый» уровень погодной опасности традиционно вводится в связи с вероятностью стихийных бедствий и сопутствующего им ущерба.

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