Сербия выдала РФ бывшего топ-менеджера банка «Евростандарт»

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Сербия выдала России бывшего и.о. заместителя председателя правления банка «Евростандарт» Дарью Гнездич, которую обвинили в хищении пяти миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в субботу, 6 февраля.

— По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Сербии экстрадировали в Россию гражданку РФ Дарью Гнездич, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что Гнездич обвиняется по статье «Мошенничество». Ее в сопровождении сотрудников ФСИН доставят в Москву.

Так, по версии следователей, в 2017 году Гнездич, занимая должность и.о. заместителя председателя правления КБ «Евростандарт», заключила сделку с другим банком на сумму 5 миллионов долларов. При этом она была в сговоре с сотрудниками этого банка. В итоге соучастники Гнездич похитили крупную сумму, а сама женщина скрылась от следствия и была объявлена в международный розыск. В октябре прошлого года Генпрокуратура установила местонахождение Гнездич и отправила Сербии запрос на выдачу обвиняемой.

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