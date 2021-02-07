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Ученые выявили неожиданную причину мутаций COVID-19
Фото: ltn.com.tw

Ученые выявили неожиданную причину мутаций COVID-19

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые из Великобритании из Кембриджского университета обнаружили, что SARS-CoV-2 мутирует в организме пациентов, которые прошли терапию плазмой крови. Их исследование опубликовал журнал Nature.

По данным специалистов, плазма крови, взятая у уже перенесших COVID-19 людей, могла оказать влияние на вирус, достаточное для того, чтобы спровоцировать его мутации. В итоге коронавирус может приобрести меньшую восприимчивость к антителам иммунной системы, которые борются с инфекцией.

Исследователи нашли подтверждение данной теории на примере больного COVID-19 пациента, который ранее перенес рак. Медики в течение трех месяцев лечили его притивовирусным препаратом, а после провели анализ вируса в его организме и не обнаружили появления серьезных мутаций. Однако после прохождения пациентом курса плазмы SARS-CoV-2 в его организме начал мутировать.

Также ученые отметили, что коронавирус особенно активно мутирует в организме людей с ослабленной иммунной системой и хроническими инфекциями.

По словам авторов исследования, это значит, что плазму крови вылечившихся от COVID-19 людей нужно с осторожностью использовать при лечении пациентов со слабым иммунитетом.

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