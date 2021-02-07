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«Неотразимая»: Асмус показала поклонникам свой любимый образ
Кристина Асмус предстала перед фанатами в смелом наряде / Фото: instagram.com/asmuskristina

«Неотразимая»: Асмус показала поклонникам свой любимый образ

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото, где предстала перед поклонниками в любимом образе. На снимке артистка запечатлелась в корсетном боди с откровенным декольте.

— Вы спрашивали про любимый образ в шоу «Золото Геленджика»?! Вот он. Естественно, самый открытый. Что, я зря худела что ли? — подписала она фото Асмус.

«Неотразимая»; «Стройняшка»; «Очень красивая»; «Кристина, Вы прекрасны», — оставили комментарии пользователи.

Ранее Асмус опубликовала трогательный снимок с мамой. На фото артистка еще совсем маленькая и держит свою родительницу за руку.

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Кристина Асмусфотообраз
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