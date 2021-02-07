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Синоптики предупредили москвичей о морозной погоде 7 февраля
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики предупредили москвичей о морозной погоде 7 февраля

Юлия Курганова

Город

В воскресенье, 7 февраля, в столичном регионе ожидается ясная погода, вечером, возможно, будет идти небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 16-12 градусов. В Подмосковье температура ожидается 19-13 градусов мороза.

Ветер будет дуть западный со скоростью 3-6 метров в секунду, временами его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ранее синоптик рассказал о волнах тепла в Москве. Предстоящая неделя в Москве обещает быть холодной. По данным Гидрометцентра России, температуры днем будут колебаться от минус 12 до минус 16 градусов, а ночью будут достигать от минус 16 до минус 27 градусов.

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