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СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию основателей Nexta
Фото: youtube.com/вДудь

СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию основателей Nexta

Юлия Ямпольская

В мире

Следственный комитет (СК) Белоруссии направил документы на экстрадицию из Польши создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило, а также бывшего главного редактора Романа Протасевича. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в СК республики.

В ведомстве уточнили, что международный договор о правовой помощи по уголовным делам заключен с Польшей, передает ТАСС.

Напомним, Nexta — Telegram-канал, известный в Белоруссии благодаря своей оппозиционной направленности. В нем активно освещаются акции протеста, происходящие в республике после президентских выборов. Кроме того, канал призывает своих подписчиков к несанкционированным акциям.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

Читайте также: Основателей белорусского Telegram-канала Nexta внесли в список причастных к терроризму

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