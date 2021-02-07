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Боец UFC Волков получит за бой с Оверимом 200 тысяч долларов
Фото: instagram.com/volkov_alex/

Боец UFC Волков получит за бой с Оверимом 200 тысяч долларов

Никита Абрамов

Спорт

Российский боец смешанного стиля в рамках UFC Fight Night Александр Волков нокаутировал нидерландского спортсмена Алистара Оверима во втором раунде турнира UFC Vegas 18.

За выигранный бой Александр получит 200 тысяч долларов. В рублях сумма гонорара превысит 16,5 миллиона.

— Обычно Александр держится подчеркнуто скромно, и его гонорары действительно редко привлекали внимание, но это уже девятый бой тяжеловеса в UFC, и, если судить по опубликованным гонорарам, выплата Волкову должна составить 85 тысяч долларов за выход, столько же за победу, и в дополнение к этому боец получил 50 тысяч долларов за «выступление вечера», — сообщает МАТЧ.ТВ.

Ранее российский боец UFC Александр Волков попал в больницу после матча с Алистаром Оверимом. По словам тренера российского бойца Тараса Кияшко, Волков получил травму ноги еще во время тренировки.

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