Загрязнения воздуха не произошло из-за пожара в ангаре на юге Москвы

Фото: Пресс-служба МЧС

Превышений загрязняющих веществ в воздухе из-за пожара в металлическом ангаре на юге столицы не зафиксировано. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Мосэкомониторинга.

Отмечается, что за счет сильного ветра отмечается интенсивное рассеивание загрязняющих веществ. Специалисты провели измерения и отобрали пробы. В результате превышений загрязняющих веществ в воздухе не было выявлено, сообщает РИА Новости.

Напомним, пожар произошел 7 февраля по адресу Варшавское шоссе, дом 37а, корпус 1. Возгорание ликвидировано на площади 1000 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

пожар в ангаре на Варшавском шоссе / Видео: Агентство городских новостей «Москва»

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