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Дети сотрудников МВД и Росгвардии получат льготы при поступлении в вузы
Фото: Летняя карьерная школа Правительства Москвы

Дети сотрудников МВД и Росгвардии получат льготы при поступлении в вузы

Юлия Курганова

Закон

Дети сотрудников МВД и Росгвардии получат льготы при поступлении в высшие учебные заведения. У них будет преимущественное право зачисления в учреждения, находящиеся в ведении силовых структур. Правом смогут воспользоваться дети сотрудников и контрактников, которые отдали службе в правоохранительных органах 20 и более лет.

В российском правительстве уже одобрили предложенный законопроект. При этом было отмечено, что никакой дискриминации в нем нет, потому что льготы не влияют на поступление в учебные заведения других детей, сообщают «Известия».

Также в правительстве считают, что требование об общей продолжительности службы в 20 лет для получения данной льготы должно распространяться и на сотрудников органов правопорядка. Отмечается, что авторы законопроекта должны согласовать свои идеи с положениями федерального закона «О службе в органах внутренних дел России».

Законопроект поступит на рассмотрение в Госдуму в марте.

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