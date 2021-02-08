Итоги исполнения бюджета за 2020 год подведены в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Департамент финансов города Москвы подвел итоги исполнения бюджета за 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба департамента в понедельник, 8 февраля.

Так, доходы столичного бюджета в прошлом году составили 2869,0 миллиарда рублей, расходы — 3006,4 миллиарда рублей.

— По итогам прошлого года в городской бюджет поступило два триллиона 326,1 миллиарда рублей налоговых доходов. Данный показатель на 44,5 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году. За прошлый год налоговые доходы бюджета Москвы выросли на 1,9 процента, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что неналоговые поступления в городской бюджет в прошлом году снизились на 8,1 процента по сравнению с 2019 годом. Они составили 254,2 миллиарда рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что в 2020 году пандемия коронавируса и введенные на ее фоне ограничения повлияли на объем и структуру доходной и расходной части бюджета столицы.

С марта 2020 года власти Москвы совместно с правительством России реализовывали меры поддержки экономики. Так, свыше 50 тысяч столичных компаний получили поддержку в трудный период. Благодаря своевременному реагированию удалось предотвратить ухудшение ситуации в этой сфере.

Елена Зяббарова добавила, что 94,7 процента всех расходов были направлены на финансирование госпрограмм в Москве.

— В условиях распространения коронавирусной инфекции в 2020 году продолжилась реализация ключевых мероприятий государственных программ города, — пояснила министр.

Она подчеркнула, что все социальные обязательства перед жителями столицы были выполнены в полном объеме.

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