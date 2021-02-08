Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Итоги исполнения бюджета за 2020 год подведены в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Итоги исполнения бюджета за 2020 год подведены в Москве

Виктория Родимкина

Город

Департамент финансов города Москвы подвел итоги исполнения бюджета за 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба департамента в понедельник, 8 февраля.

Так, доходы столичного бюджета в прошлом году составили 2869,0 миллиарда рублей, расходы — 3006,4 миллиарда рублей.

— По итогам прошлого года в городской бюджет поступило два триллиона 326,1 миллиарда рублей налоговых доходов. Данный показатель на 44,5 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году. За прошлый год налоговые доходы бюджета Москвы выросли на 1,9 процента, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что неналоговые поступления в городской бюджет в прошлом году снизились на 8,1 процента по сравнению с 2019 годом. Они составили 254,2 миллиарда рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова отметила, что в 2020 году пандемия коронавируса и введенные на ее фоне ограничения повлияли на объем и структуру доходной и расходной части бюджета столицы.

С марта 2020 года власти Москвы совместно с правительством России реализовывали меры поддержки экономики. Так, свыше 50 тысяч столичных компаний получили поддержку в трудный период. Благодаря своевременному реагированию удалось предотвратить ухудшение ситуации в этой сфере.

Елена Зяббарова добавила, что 94,7 процента всех расходов были направлены на финансирование госпрограмм в Москве.

— В условиях распространения коронавирусной инфекции в 2020 году продолжилась реализация ключевых мероприятий государственных программ города, — пояснила министр.

Она подчеркнула, что все социальные обязательства перед жителями столицы были выполнены в полном объеме.

Читайте также: Москва продолжает расширять набор мер поддержки для инвесторов

бюджет Москвыфинансыподдержка бизнеса
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте