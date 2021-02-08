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Андрей Воробьев: Вакцинацию сделали доступной для жителей Подмосковья
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Андрей Воробьев: Вакцинацию сделали доступной для жителей Подмосковья

Елена Фролова

Здоровье

Власти Московской области организовали вакцинацию граждан от коронавирусной инфекции с учетом удобства и доступности. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев во время совещания с зампредами правительства, передает «Подмосковье сегодня».

— Хочу выразить благодарность всем, кто оперативно включился в эту работу. Вижу, что все люди, которые добровольно хотят сделать вакцину, сегодня могут получить эту услугу в самых разных местах, — заявил Андрей Воробьев.

Глава Московской области также дал поручение блоку здравоохранения настроиться на максимальную вовлеченность жителей Подмосковья в данный вопрос. Власти муниципальных округов должны своевременно и полноценно информировать людей о вакцинации.

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вакцинацияАндрей ВоробьевМосковская область
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