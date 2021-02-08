Глава Минобрнауки оценил возможность введения дополнительных занятий в вузах

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В университетах, в которых выявят пробелы в знаниях у студентов, могут быть проведены дополнительные занятия или скорректированы учебные планы. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что российские вузы по-разному справились с форматом дистанционного образования. В этом случае неверно давать общую оценку уровню знаний всех студентов. В ближайшее время Минобрнауки проведет работу по оценке уровня знаний учащихся вузов.

Ранее Фальков заявил, что отсутствие прививки от коронавирусной инфекции не будет причиной для недопуска к сессии или каких-то ограничений студента.

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