Псаки объяснила решение Байдена позвонить Путину раньше других президентов

Фото: kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Президент США Джозеф Байден принял решение позвонить российскому лидеру Владимиру Путину раньше, чем главам других государств, по ряду причин. Об этом в понедельник, 8 февраля, рассказала пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

Псаки подтвердила вслед за вопросом журналистов, что Россия «определенно не является» союзником Соединенных Штатов, однако хотя Байден «не позвонил еще каждому мировому лидеру, он не связался с каждым из них», одним из первых он провел телефонный разговор с президентом РФ.

Представитель Байдена объяснила это тем, что «приближалось истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях». Кроме того, президент США «ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России».

Помимо этого Байден совершал звонки только партнерам и союзникам США в Европе и Азии, цитирует Псаки РИА Новости.

Напомним, Байден позвонил Путину 26 января. Стороны обсудили насущные международные проблемы и условились продолжить взаимодействие.

Псаки заявила, что Байден провел свои первые переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в «максимально открытой форме». Она добавила, что такая же предельная откровенность будет выражаться Байденом при любых контактах с РФ и в будущем.

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