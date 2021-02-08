Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Псаки объяснила решение Байдена позвонить Путину раньше других президентов
Фото: kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Псаки объяснила решение Байдена позвонить Путину раньше других президентов

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Президент США Джозеф Байден принял решение позвонить российскому лидеру Владимиру Путину раньше, чем главам других государств, по ряду причин. Об этом в понедельник, 8 февраля, рассказала пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

Псаки подтвердила вслед за вопросом журналистов, что Россия «определенно не является» союзником Соединенных Штатов, однако хотя Байден «не позвонил еще каждому мировому лидеру, он не связался с каждым из них», одним из первых он провел телефонный разговор с президентом РФ.

Представитель Байдена объяснила это тем, что «приближалось истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях». Кроме того, президент США «ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России».

Помимо этого Байден совершал звонки только партнерам и союзникам США в Европе и Азии, цитирует Псаки РИА Новости.

Напомним, Байден позвонил Путину 26 января. Стороны обсудили насущные международные проблемы и условились продолжить взаимодействие.

Псаки заявила, что Байден провел свои первые переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в «максимально открытой форме». Она добавила, что такая же предельная откровенность будет выражаться Байденом при любых контактах с РФ и в будущем.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Байден пугает, а нам не страшно

Колонка обозревателя «ВМ» Георгия Бовта:

Президент США Джо Байден выступил с программной речью по внешней политике. Он заявил, что США будут противостоять действиям России (далее…).

Джозеф Байденразговор по телефонуСША
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Байден пугает, а нам не страшно

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

Какую зарплату считать средней по Москве

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему у Биркин нет сумки «Биркин»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

США против Китая и России: возможен ли ядерный удар

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Суррогатное материнство: обычная медпомощь или торговля людьми

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Визит для галочки: зачем в Москву приезжал главный европейский дипломат

Все мнения
О проекте