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Российская вакцина «Спутник V» прошла этап научной консультации регулятора ЕС
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Российская вакцина «Спутник V» прошла этап научной консультации регулятора ЕС

Виктория Родимкина

Здоровье

Разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» получили все консультации от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА), теперь возможна подача заявки на регистрацию препарата на рынке Евросоюза. Об этом сообщили в ЕМА во вторник, 9 февраля.

По данным агентства, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА.

— В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения, — передает сообщение РИА Новости.

В агентстве пояснили, что научное консультирование помогает компаниям облегчить подготовку их программы разработки.

Представитель ЕМА подчеркнул, что в агентство пока не поступало заявки от разработчиков «Спутника V» на регистрацию вакцины.

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